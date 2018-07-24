〈北部〉頭份舊街路狹 單車穿梭車陣

2018-07-24

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣引進U-BIKE，七月初陸續啟用頭份市、竹南鎮共十三個站點，吸引許多民眾做為交通運工具，但也衍生出舊市區無自行車道、被迫與快車搶道的現象，有市民建議塗銷路邊停車格，改為自行車道提升安全，但頭份市公所表示，舊市區受限道路寬度無法在拓寬，且周邊停車需求大，無法增闢自行車道。

頭份市中正路為最早發展的市區中心，商店林立，但道路僅約十二米寬，供雙向單線道通行，道路兩側皆畫有停車格，單車騎士往往只能在車陣中穿梭。

民籲塗銷停車格 公所憂違停增

頭份市公所表示，舊市區中正路路寬不足，再加上停車需求量大，店面門口皆已劃設停車格，倘若為增設自行車道而塗銷停車格，恐衍生違停亂象。公所建議，自行車可改走中山路等車流量較少路段，避免危險。

頭份市民代表黃育烈則提議，公部門應增闢合適安全的騎乘路線，供市民有安全的運動休閒空間。

頭份市公所回應，往永和山水庫方向已有完整的環狀自行車道，沿途經過劉家祠堂、永和山水庫、百年楓樹、上埔福德祠、徐氏祠堂等景點，可欣賞湖光山色及古蹟建物。

頭份市公所今年再獲行政院客家委員會補助，擬投入三千一百萬元，將全長約四‧九公里的崖線堤岸廊道，打造成客家資產保存區，並結合在地文史導覽，鼓勵市民及遊客騎自行車暢遊這段結合客家文化及傳統農村景色的休閒廊道。