〈北部〉疑清淤釀禍 通霄北勢窩溪黑臭

2018-07-24

初判雜草發酵 致水質優氧化

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮重要灌溉水圳北勢窩溪，近來溪水變墨黑色，導致魚群暴斃，衍生惡臭，地方人士質疑溪水遭污染。苗栗縣政府環保局人員昨前往採樣化驗，初步研判是清淤工程疑將河中雜草推入水中，導致發酵，造成水質優氧化釀禍，真正原因仍待檢驗結果出爐。

通霄鎮福源、福龍里民廿一日發現北勢窩溪水質變墨黑，魚群死亡，引發惡臭，被污染河段約有一、二公里，居民擔心影響灌溉水源，向縣議員周玉滿等人陳情，苗栗縣環保局當天據報抵達時，因天色昏暗，無法做溪水取樣。

周玉滿昨會同環保局稽查人員、福源、福龍里長及居民前往採樣，環保局初步研判，應是當地清淤工程造成，懷疑施工過程將河中雜草推入水中，導致發酵，致水質優氧化，引發魚群死亡和溪水惡臭。

周玉滿指出，將待檢驗結果出爐，若真為清淤工程造成生態危害，將要求相關單位檢討施工工法，並做出改善，還給民眾一個安全無虞和乾淨的環境。

公所：若工法不當儘速改善

通霄鎮公所指出，往年都會針對鎮內有淤積河段，向中央爭取經費清淤，北勢窩溪因有三處造成氾濫，所以向行政農委會水土保持局爭取經費清淤，對於北勢窩溪水污染案，將靜待水質檢驗結果，若是施工工法不當，將請包商改善。