〈北部〉竹市YouBike30分鐘10元 擴至4小時

2018-07-24

原第3至第4小時30分鐘20元

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市YouBike費率降了，即日起前四小時每卅分鐘十元，第四小時到第八小時維持每卅分鐘廿元、第八小時以後每卅分鐘四十元，原本前四小時要花一百廿元，現在只要八十元，遊客來竹市小旅行及一日遊將更有感，可輕鬆探訪府城。

市府交通處表示，目前竹市有五十七個YouBike站點、一千三百廿五輛自行車，使用人次突破兩百四十五萬，費率調整後，短時間可望突破三百萬人次，新竹科學園區YouBike也同步調整。

交通處說，原本YouBike前二小時每卅分鐘十元，第三小時至第四小時每卅分鐘廿元，現在降為前四小時每卅分鐘十元，原本前四小時要花一百廿元，降價後為八十元。

交通處長倪茂榮表示，YouBike是遊客來新竹玩樂的主要交通工具，二○一六年五月底啟用後，市府接獲許多市民及遊客反應，造訪新竹景點騎乘時間較長，希望能有更優惠的費率，降價後對遊客來說是一大利多。

交通處指出，新竹300博覽會正在新竹文創館展出，到廿九日結束，鼓勵民眾利用YouBike前往，在新源建功一站及馬偕醫院站都有YouBike站點，在樹林頭停車場、新竹轉運站、公道五路及千甲火車站也有接駁車。