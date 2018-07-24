〈北部〉防憾事重演 桃園PCB廠救災演練全動員

2018-07-24

〔記者陳昀／桃園報導〕印刷電路板（PCB）廠敬鵬工業平鎮廠四月廿八日大火造成六名消防員殉職及二名移工死亡，是國人心裡的痛，市府消防局為此已重新繪製全市二一五家PCB廠平面配置圖，並確實登載化學品位置，昨天在觀音工業區舉辦PCB廠災害搶救演練，動員聯防組織、里長、巡守隊及桃園醫院新屋分院參與，期能避免憾事重演。

消防局第三大隊長賴志忠表示，PCB廠使用的化學物質眾多，製程也很危險，一旦危險物質外洩容易釀成火災、爆炸等重大災害，事發第一時間廠內人員的應變處置很重要，消防局也重新繪製各PCB廠的平面配置圖，供消防救災人員作為行動部署的參考，昨天的實際演練，也模擬災害應變流程。

賴志忠說，消防員趕抵火場前，會運用消防局自行開發的行動派遣APP，了解附近水源位置、廠內化學品資訊及平面圖，並與廠方人員確實交接現場情形，救災人員、車輛的部署，指揮權轉移等，還有後續消防員撤退、受困救援都是演練項目。

不只消防員需要演練，賴志忠說，廠內人員也必須熟悉火災通報、避難疏散引導、集結點名、初期滅火，還有緊急救護及安全防護過程不慎打翻化學桶的緊急洩漏處置；另也加入鄰近醫院的大量傷患處置演練，當地里長、社區發展協會、巡守隊共同協助災害廠區周圍的疏散撤離及收容。