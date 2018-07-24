〈北部〉拉拉山特等獎春茶 1斤68萬標出

2018-07-24

登瓦祿茶園林誠忠獲特等獎

〔記者李容萍／復興報導〕桃園市海拔最高的拉拉山春季高山烏龍茶競賽成績出爐，市長鄭文燦昨前往復興區頒獎，今年有八十五點茶樣參賽，每點茶繳交十一台斤，特等獎由登瓦祿茶園林誠忠獲得，重頭戲的特等茶標售，由天福天仁茗茶集團副總裁李勝治出價一台斤六十八萬元得標，較去年拍價高出二萬元。

鄭文燦表示，桃園的茶葉是「綠金產業」，復興區茶區約四十六公頃，其中拉拉山烏龍茶生長在中高海拔山區，手工採摘一心二葉，外觀為揉捻緊實的球狀，茶湯色澤橙黃明亮，沖泡香味濃郁，滋味喉韻綿延濃醇回甘，是北部高山茶中的極品，每年的春茶競賽，茶農都推出品質優良的茶葉參加競賽。

特等茶得主林誠忠從眾多參賽競爭對手脫穎而出，其茶葉產自海拔一千五百公尺的拉拉山卡拉部落，茶園栽培面積約一．五公頃，年產量五千台斤，茶葉肥厚，果膠質濃，茶湯水質甘甜柔軟，茶香中有特殊花香與果香味。

鄭文燦也說，復興區是「上帝賜給泰雅族及復興區民最好的禮物」，觀光資源豐富、物產豐沛，更有深厚的泰雅文化底蘊，所產的綠竹筍、水蜜桃、媽媽桃、甜柿、香菇、茶葉等都有極優良品質。他強調「復興區不是偏鄉也不遙遠」，過去復興區土地編定為林業用地，沒有農業使用空間，農業局已進行區域計畫檢討，在符合水保條件規範下，讓復興區土地有更合理的使用，也為農民創造更高的收益。

拉拉山春季高山烏龍茶競賽頭等獎有五名，包括獲特等獎的林誠忠，另有葉佳欣、葉亦良、碧鋒茶行、陳碧南，另有金質獎、銀質獎、優質獎。