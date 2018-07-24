〈北部〉黃泥水排放大坑溪 包商被告發

2018-07-24

工程開挖 未做好廢水處理

〔記者魏瑾筠／蘆竹報導〕蘆竹南崁鬧區河川出現黃河！台茂購物中心後方的大坑溪上週四突然湧現大片污濁黃泥水、蔓延百公尺，民眾質疑是不肖業者偷排工業廢水，向市府環境保護局檢舉。環保局環境稽查科長張書豪指出，稽查人員到場發現是附近的污水下水道工程包商沒做好廢水處理，已依違反「水污染防治法」第卅條第一項第二款規定當場告發，最高可處三百萬元。

已停工 水質抽驗無其他異常

張書豪表示，上週四接獲多位民眾及民意代表檢舉大坑溪出現大量混濁污水後，隨即派員到場稽查，發現主要污染源為一處排水箱涵流出的黃色廢水，稽查人員沿箱涵往上游追查，發現是鄰近的一處污水下水道的管線挖掘工程，因包商沒做好廢水處理，造成廢水流出，沿著箱涵管線流入大坑溪。

張書豪說，稽查人員到場時業者正在施工，現場發現業者將坑底泥水抽出後，未依正常程序將泥水放置沉澱槽沉澱後才進行排放，而是直接排放，污水就沿著溝渠流至大坑溪，造成污染，經抽取污水樣本檢驗，水質並無其他異常。

最高罰300萬 若未改善將續罰

張書豪表示，查獲後已限期業者應於昨日下午五點前完成改善，但上週五及昨日稽查人員持續追查發現業者停止作業，因此無法認定業者是否針對廢水處理進行改善，今天將再前往複查，若發現業者未依法改善，可再依違反水污法處三萬元至三百萬元罰鍰，得按次處分至改善為止。

當地瓦窯里長吳國勝表示，兩、三禮拜前就已接獲里民反映，污水下水道包商疑有排放廢水情形，但因當時已接近傍晚且隔天假日業者停工，環保局人員前往稽查並未發現異常，上週四又接獲里民反映，隨即請環保局到場稽查，並當場查獲業者排放廢水。