〈北部〉保護小黑熊 專家共識：讓母熊帶回

2018-07-24

今起瓦拉米步道管制二週 暫緩入山申請

〔記者王峻祺／花蓮報導〕小黑熊安全無慮！花蓮縣卓溪鄉南安瀑布一頭疑似與母熊走失的四個月大台灣黑熊寶寶，十三日被民眾發現後，已長達十二天沒有回到媽媽身邊，林務局昨邀集專家學者共同研商，初判小黑熊已能吃雜食，並達成「讓母熊帶小熊回家」共識，將協助小熊現地長大、自行回家。

林務局邀相關單位緊急會商

連日來徘迴在南安瀑布樹叢間的小黑熊，行蹤受到保育人員高度關注，由於多日仍不見母熊現身，林務局昨下午邀集玉山國家公園管理處、保七總隊第六及第九大隊、公路總局玉里工務段、卓清村長何成忠、南安部落青年林泳宏等人，召開緊急研商會議，會後達成三點共識，將朝「讓母熊帶回小熊」目標努力。

獸醫師朱何宗說，森林熊共同特徵非常膽小，母熊活動範圍廣大，約達卅至六十平方公里，五至六公斤的小熊目前能吃雜食，奶水已非主食，惟需要母熊帶領小熊學習野外求生能力。

部落青年林泳宏表示，布農族在南安瀑布上方遠處，每年都會遇見黑熊行蹤，這片山林本來就是牠們的家，族人的思考很簡單，想要協助小熊現地長大、自行回家，與母熊團聚。

花蓮林區管理處長楊瑞芬指出，首先目前將把人為干擾降至最低，玉山國家公園管理處自今日六時起，管制瓦拉米步道二週，警方會配合暫緩受理步道兩端的入山申請；玉里工務段會在不影響公務及部落人員進出下，協助台卅線五點五公里處進行交管。

其次，她強調，未來二週林管處將持續監測並記錄，為確保小熊身體狀況良好，也會在專家指導下，適度提供包括野果等多樣化的營養支持。

最後則是邀請學者、專家組成顧問團，提供專業建議，盼能協助小熊儘快回到母熊身旁。