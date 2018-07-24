〈北部〉國光客運新闢礁溪圓山線 10月上路

2018-07-24

〔記者張議晨／宜蘭報導〕統聯客運取得宜蘭至桃園機場的國道路權，國光客運也取得礁溪轉運站至台北圓山的路權，預計十月上路，宜蘭縣國道客運路線增至十三條。交通部也正辦理新店至宜蘭轉運站路權評選，若有業者取得，可望再為宜蘭增加一條國道客運路線。

宜蘭縣到台北目前有首都、國光、大都會、葛瑪蘭共四家業者經營國道客運；羅東轉運站四家業者均進駐經營，宜蘭轉運站有國光、首都、葛瑪蘭；礁溪僅葛瑪蘭、首都進駐營運，四家業者共開行十一條國道客運路線。

除統聯客運將加入經營行列，礁溪轉運站至台北圓山轉運站，經評估民眾有通勤需求，交通部辦理國道客運業者評選，由國光客運拿下路權。國光客運已展開站點、班次籌備，每廿至卅分鐘一班車，礁溪至圓山全票一○七元，最快十月就能上路營運。

國光客運指出，目前經營宜蘭至圓山路線，但未經過礁溪，新路線從礁溪發車，停靠站點礁溪轉運站、南港展覽館、南港轉運站等，與宜蘭站除發車點不同，路線與站點都相同。

縣府建設處表示，年底前宜蘭至桃機、礁溪至圓山都可上路，宜蘭將有十三條國道客運投入營運，且從台北延伸到桃園機場。

此外，交通部也已核定新店至宜蘭轉運站路權，目前正辦理客運業者評選，待評選完成後，若有業者通過獲准經營，未來民眾到大台北將有更多選擇。