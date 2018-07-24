〈北部〉宜蘭直達桃機 統聯最快11月上路

2018-07-24

宜蘭端停3轉運站 縣府將協調月台進駐

〔記者張議晨／宜蘭報導〕統聯客運取得宜蘭至桃園機場國道路權，最快十一月十九日前開通營運，宜蘭端將停靠羅東、宜蘭、礁溪三處轉運站。目前僅礁溪轉運站有多餘月台、售票口供統聯進駐，羅東、宜蘭已無月台供停靠，縣府建設處表示，會協調其他業者釋出空間，讓統聯進駐。

交通部七月十八日核定統聯客運取得宜蘭至桃園機場一、二航廈國道路權。取得路權後，統聯有六個月籌備期，最遲要在明年一月中旬營運。經立委陳歐珀、交通部、統聯協調，籌備期提早兩個月完成，若過程順利，最快可在十一月上路。

依照統聯提交的計畫書，宜蘭至桃機每天往返各開行卅班次，凌晨尖峰時間約廿分鐘一班車，離峰時間一小時一班車；宜蘭端停靠站點包含羅東、宜蘭、礁溪及礁溪溫泉路口站牌共四處，預估每天需求人次二四三○人。

不過，羅東轉運站十二座月台、四處售票口，已有首都、國光、大都會、葛瑪蘭四家業者進駐營運；宜蘭轉運站六個月台，也有國光、首都、葛瑪蘭進駐，售票口無多餘空間，國光還是新建臨時櫃台充當服務窗口；統聯若要進駐羅東、宜蘭轉運站，並無多餘空間，若不能有效解決，恐影響上路時程。

縣府建設處長林國民坦言，宜蘭縣三處轉運站，目前僅礁溪還有多餘空間供統聯進駐，近期會與其他客運業者協調，釋出部分空間給統聯，絕不會影響新路線的營運。

羅東上車最快2小時抵達 票價200至280元

目前從宜蘭到桃機，可從宜蘭轉運站搭客運至南港轉運站、市府轉運站，再換乘其他客運；或從羅東轉運站搭至台北轉運站，換乘機場捷運或其他客運；若從宜蘭出發，在台北車站轉乘機捷到桃機，單程票價約二百八十元。

統聯表示，統聯桃機路線上路後，都從羅東發車，經平面道路停靠宜蘭、礁溪轉運站直達桃園機場，不必再轉乘其他交通工具；從羅東上車，不塞車最快約兩小時抵達，至於票價，交通部核定羅東二八○元、宜蘭二五○元、礁溪二百元，若以宜蘭出發比較，較目前花費便宜。