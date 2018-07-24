〈北部〉後龍客家圓樓 夜燈3成「失明」

2018-07-24

記者鄭名翔／專題報導

苗栗縣後龍鎮著名景點客家圓樓，仿福建土樓的特色建築，夜間燈光景觀更是迷人，但近來因照明設施損壞遲未修繕，入夜後圓樓燈光閃爍，被遊客譏諷是走「電音風」；而距離客家圓樓不遠處的英才書院，也出現景觀燈夜間「失明」等問題，不僅縣民嘆很「掉漆」，更質疑苗栗縣政府撒錢辦晚會、摸彩，卻連基本設施維護都做不好，「怎麼拚觀光？」

文觀局：經費有了近期改善

主管客家圓樓的文觀局客家事務科說，過去因未編列相關維修經費，因此須向其他科室的工程單位「找錢」；文觀局長林彥甫則表示，現階段經費已有著落，準備發包找廠商，近期可望全數改善。

二○一四年風光啟用的客家圓樓，屋頂設有近兩百根白燈管，每晚六點至十一點亮燈，但使用近四年已有約三成的燈管損壞，雖然不影響整體照明及安全性，但光線一閃一閃，的確有礙觀瞻，然而修繕須出動大型吊車更換，費用龐大，苗栗縣政府文化觀光局原考量成本，擬累積至一定數量的燈具損壞後再一併更換。

但有民眾質疑，苗縣府陸續在十八鄉鎮市舉辦音樂晚會，每場次經費逾二百萬元，卻連原有的景點維護都未落實，直批錢用錯地方，「怎麼拚觀光？」

英才書院景觀燈 也不亮

至於距離客家圓樓僅一公里遠的英才書院，男廁小便斗、洗手台漏水、景觀燈夜間也不亮。主管的苗縣府教育處表示，男廁已發包修繕，景觀燈「失明」問題，因考量英才書院夜間較無人潮及配合環保減碳趨勢，因此減少照明設施使用，現階段評估暫無修繕必要。

文觀局強調，現有景點硬體設施皆有定期維護，並陸續舉辦合適活動活化場館，盼增加遊客回遊率。