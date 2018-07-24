〈北部〉法定空地供通行 被追討地價稅

2018-07-24

地主質疑法令不公平 市府：已向中央反映

〔記者陳昀／桃園報導〕市議員范綱祥、呂林小鳳接連接獲市民陳情，指持有的「法定空地」供道路通行使用，卻得年年繳地價稅，更有人被追討五年欠稅，質疑中央法令有問題，市府應該直接代為向中央反映，而不是讓市民求助無門。地稅局長林延文表示，已向財政部反映，由中央研議中。

市府地方稅務局昨赴市議會工作報告，范綱祥質詢指出，供公眾通行的私有地，依「土地稅減免規則」第九條可免徵地價稅，而其但書卻排除「建造房屋應保留的法定空地」，導致地主空有土地所有權，拿來供道路通行無法自行使用，卻還得繳地價稅，對市民來說很不公平。

范綱祥說，這雖是中央法規，但法律規定若不合理，地方政府有義務協助反映讓中央知道，否則若要市民自行循釋憲途徑，實在是長路迢迢。

林延文表示，法定空地是指建築基地應保留一定比例的空地，作為建物日照、通風、採光及防火等功能，早期的建案多將空地產權分配給一樓住戶，但民國七十、八十年代後的建案，幾乎都以共同持有分配給所有住戶，就能避免地價稅負擔。

林延文說，市府先前也接獲相關陳情，已向中央反映，後續將持續反映民眾心聲。

至於供道路使用的法定空地是否能變更為交通用地？市府地政局長陳錫禎表示不太可能，交通用地必須經過都市計畫，且「法定空地」是建物原本就得保留的空地，地主也不能私自佔用，稅務問題還是得由地方稅務局尋求解套。