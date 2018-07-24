〈北部〉中壢第一市場重建 工程停擺5個月

2018-07-24

〔記者陳昀／桃園報導〕中壢第一公有零售市場拆除新建工程去年十月風光動工，今年二月夷為平地，原預計二○二○年二月能完工，但市議員魯明哲發現近五個月來工程毫無進度，出動空拍機得知現場根本沒有任何施工機具及開挖痕跡，昨於市府經濟發展局在市議會工作報告時痛批市府「作秀快、做事慢」。

市府：機捷通過 改變工法防鄰損

經發局長朱松偉回應，中壢第一市場拆除新建工程由新建工程處代辦，因施工基地鄰近民宅、地下又有機場捷運中壢延伸線通過，拆除後發現連續壁必須加強並改變工法，以免影響鄰宅結構，是基於安全考量；新工處也表示，預計今年九月開工，完工時程將延至二○二○年七月，以保障施工安全為優先。

最快9月動工 延至2020年7月完工

魯明哲指出，中壢第一市場原有一一四個攤商，二○一六年八月封閉後，十六攤遷至新明市場，其他攤商相信市府能在預估的廿七個月內完工，而決定自營生活、等待新商場落成，不料市府光發包就搞了一年，去年好不容易動工了，工程卻又莫名其妙停擺。

議員痛批 要求研議補償措施

魯明哲當場出示空拍機畫面指出，工地現場至今還是一片空地，與二月相差無幾，痛斥市府有好消息就一魚三吃（會勘、開工、完工典禮），壞消息卻一推三不知，更質疑市府如何達成原定完工期程？要求經發局立即召開說明會，並研議補償措施。

新工處昨晚另回應說，中壢第一市場新建工程由前中壢市公所規劃設計，升格後移轉給市府，當時機捷延伸線尚未確定時程，而去年底機捷延伸線通過後，交通部鐵道局要求市府檢討擋土工法才能保障安全，為此市府也追加八八九一萬元預算至六億四三九一萬元。

新工處表示，除了變更工法、追加預算，施工計畫也要持續送交鐵道局審查，一來一往將時間拉長，目前正在辦理擋土工法變更作業，預計最快九月能動工，二○二○年七月完工。

經發局市場科科長林坤德表示，會與新工處協調提早完工時程，也會定期告知市場自治會代表工程進度，待完工且攤商進駐後，可研議依受影響情形給予租金優惠等補償。