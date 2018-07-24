〈中部〉台中醫院 設癌症運動醫學訓練班

2018-07-24

〔記者蘇孟娟／台中報導〕癌症治療經過手術、化療、放療等療程後，病人多會伴隨疲憊、失眠等情況，除靠西藥外，台中醫院成立「癌症運動醫學訓練班」，以瑜伽、太極拳等「運動處方」，協助病人改善失眠等情況。

台中醫院放射腫瘤科主任廖志穎指出，癌症患者接受手術、化療、放療、賀爾蒙療法和免疫療法後，有高達四成的人會出現疲憊、失眠、壓力與關節痠痛等症狀，西醫藥物多無法一次改善症狀，以致癌症患者治療中與治療後的生活品質低落，影響身體免疫功能，進而影響整體存活率。

曾赴美學習腫瘤整合醫學的廖志穎指出，美國大型癌症中心普遍設有腫瘤整合醫學部門，提供營養飲食、運動紓壓、保健品諮詢等門診，並提供專業運動課程研究與幫助癌症病人恢復生活品質。

有鑑於此，台中醫院也成立台灣第一個癌症運動醫學訓練班，開辦癌友專屬的瑜伽、太極拳、有氧肌力訓練及愛笑瑜伽等課程，配合患者療程與身體情況，邀請專業的運動講師，帶領癌友進行運動康復。

廖志穎說，發現經過十二週運動醫學訓練後，癌友反映，包括疲憊、精力、壓力與睡眠有顯著改善。

其中，六十七歲陳小姐五年前因大腸癌接受手術治療，她說，術後雖調整飲食習慣也重視養生，但總有心情放不開、睡不好等焦慮感，參加太極拳課學紓壓，心情不再沉重，直呼運動比吃藥還有用。