〈中部〉住宅補貼申請 平日延長受理時間

2018-07-24

延長至下午6時 增加週六收件

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市住宅補貼廿三日開始受理申請，首日上午即出現申請人潮。市府住宅發展工程處表示，為便利民眾申請，平日收件時間延長至下午六時，並增加週六收件時段，另可採郵寄申請或線上提出申請，申請時間至八月卅一日。

住宅處表示，市府配合內政部營建署辦理「整合住宅補貼資源實施方案」，在市府積極爭取下，今年租金補貼戶數為七千四百六十戶，較去年增加近五百戶，每戶每月最高補助金額四千元，補貼期限最長一年。另「自購住宅貸款利息補貼」貸款最高額度兩百一十萬元，貸款年限最高廿年；「修繕住宅貸款利息補貼」貸款額度八十萬元，貸款年限最高十五年。

租金補貼件數最多 期限至8月底

昨天受理申請首日，上午即湧入人潮，在服務人員協助與引導下，減少民眾等待時間。住宅處表示，昨一整天共受理約四百件，往年首日件數約三百件，今年大幅增加，其中以租金補貼件數最多、達三百六十件。由於補貼期限為一年，昨天申請的民眾許多是老面孔，他們多半因怕忘記申請，所以趕在第一天辦理。

住宅處也指出，住宅補貼申請期限至八月卅一日，受理期間，住宅處平日延長收件時間至下午六時，並增加週六上午九時至下午一時收件時段；豐原陽明大樓也增設收件櫃檯，服務時段則為上午八時至下午五時。此外，民眾也可利用線上申請方式，在家填寫表格並掃描上傳應備文件，省時又省力。