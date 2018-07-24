〈中部〉南屯國民運動中心 人行道破損像狗啃

2018-07-24

斥資1.3億 今年5月27日開幕

〔記者張菁雅／台中報導〕南屯國民運動中心五月廿七日才開幕，前方人行道地磚卻已出現許多破損小缺口，被民眾形容「像狗啃的」。市議員劉士州廿三日前往會勘，並表示，南屯國民運動中心斥資四億三千八百萬元興建，工程品質竟是如此，令人匪夷所思，乾脆改名「南屯坑洞中心」。

居民陳先生表示，一個月前，他就發現南屯國民運動中心前的人行道地磚約九成都破損，地面上一個個缺口像是狗啃的，讓人懷疑工程是否驗收過了。

劉士州指出，南屯國民運動中心歷任兩任市長，花了四億三千八百萬元興建完成，開幕營運才沒多久，人行道地磚就處處破損，國民運動中心變成「南屯坑洞中心」，如此工程品質根本不堪一擊，材質是否有問題？市府當初究竟如何驗收？他認為須請政風處調查。

研判攤商汽、機車駛進壓壞

建設局人員在現場發現，臨南屯市場的人行道地磚破損，通往運動中心大門的地磚則完好，詢問運動中心委外營運廠商後，初步研判是因之前未管制，周邊攤商的汽、機車駛進人行道而壓壞地磚。

建設局表示，上週即接到運動中心反映地磚破損，要求廠商依保固規定完成修復，並請運動中心營運廠商加強巡查，放上「禁止停車」拒馬，防止汽車駛上人行道。建設局也強調，南屯國民運動中心工程驗收工作均按規定辦理。