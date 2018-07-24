〈中部〉機車牌MVP-8888 3.1萬彰化最貴

2018-07-24

歷經3天 出價13次決標

〔記者湯世名／彰化報導〕搶破頭！彰化監理站一面英文編碼「MVP-8888」的超級車牌，歷經三天共十三次出價，最後在昨天以三萬一千元決標，創下公路總局在彰化縣實施開放普通輕重機車牌標中，價格最高的紀錄，堪稱是彰化縣「最貴」的機車車牌。

彰化監理站從本月二十一日起辦理普通重型機車「MVP-0001~9999」網路車牌標售，由於英文編碼「MVP」是首度出現於機車車牌標售上，再加上四連號俗稱為「鐵支」的數字加持，堪稱是「最有價值車牌」，因此民眾掀起搶標熱潮，開放當天「MVP-8888」車牌就從底標價三千元，喊價到一萬一千元。

經過三天競標，「MVP-8888」的超級車牌至昨天競標截止日，歷經十三次喊價，決標價高達三萬一千元；次高價為出價七次的MVP-9999，決標金額為九千元；第三高價為出價六次的MVP-8899車牌，決標金額六千元。這次總決標金額為九萬七千元，總競標次數五十五次，金額及搶標次數皆為彰化站近來新高。

彰化監理站表示，公路總局前年十二月起，開放普通輕重機車牌標售，高雄監理所一面「MMM-8888」的車牌，歷經競標七十九次，最後以二十一萬一千元天價決標，至今仍是全台最貴的機車車牌，而彰化站「MVP-8888」決標價，不僅創下彰化縣第一高的紀錄，在全台也是名列前幾名。