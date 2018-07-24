〈中部〉遊客緊縮消費 南投觀光營收降

2018-07-24

景氣不佳 遊客精打細算

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今年經濟景氣不佳，南投縣內多個知名景點雖來客數不變，但遊客緊縮開銷，消費金額減少，業者營收也跟著略有下降，縣府觀光處表示，因應消費者精打細算的心態，九月起將有長達兩個多月的「九二一觀光感恩季促銷活動」，以打折優惠等措施，搭配消費送摸彩券，由縣府籌措摸彩獎品的經費，獎項保證讓消費者「很有感」。

今年的暑假已過了逾三分之一，擁有清境、合歡山、日月潭、溪頭等知名景點的南投縣，暑假遊客明顯比非暑假增加，但觀光旅遊業者卻大嘆「營收降低」。

縣府觀光處長王源鍾說，今年經濟景氣不好是造成觀光景點營收下降的原因。很多遊客今年為了節省開銷，改變旅遊消費行為，例如住宿天數減少，伴手禮也比往年少買一些，整體消費行為變得保守。

青青草原暑假遊客銳減2萬

清境農場經營的青青草原，是今年暑假少數來客數銳減的景點，農場統計，從七月一日到十八日青青草原入園人數比去年同期少了兩萬人，而農場經營的清境國民賓館住房率則與去年差不多。

農場人員推測是一日遊的人數少了很多，但經營清境高空觀景步道的南投縣府觀光處則認為，這仍與遊客節省旅遊開銷有關，因高空觀景步道入園費全票五十元，半票三十元，比青青草原便宜不少，有些遊客以前去過青青草原，今年就只選擇沒去過、入園費較便宜的高空觀景步道。而步道有總量管制，去年五月開幕至今，入園人數都維持在每月十萬人次。

九月辦促銷 旅遊優惠加抽獎

王源鍾也說，今年景氣不好，消費者旅遊也變得精打細算，南投縣觀光旅遊業者將從九月廿一日起持續到年底，推出「九二一觀光感恩季促銷活動」，消費者到縣內旅遊住宿吃飯買伴手禮，有打折優惠外，也會送摸彩券，宣傳和摸彩品經費由縣府負責，不但獎項多，獎品也一定會讓大家覺得很不錯。