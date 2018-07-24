〈中部〉嘉市福利服務系統 線上申請免奔波

2018-07-24

整合40項福利服務項目

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府委外開發「嘉義市綜合福利到宅服務系統」，整合四十項福利服務項目，民眾、社工與里幹事登錄網站，就可查詢案件申辦進度、內容，且經使用此系統比對，低收及中低收入家庭的家長，不必在子女開學時為了申請就學、午餐經費補助的證明文件而四處奔波。

民眾登錄可查詢案件申辦進度

市府社會處副處長曾建福說，社會福利資源逐年增加，考量部分行動不便民眾自行申請社福服務有困難，因此向衛生福利部提案申請補助建置這個系統，讓案主用手機、電腦上網登錄系統，就能自行申辦服務，如委由社工、里幹事操作，也能簡化申請及審查流程。

弱勢戶辦就學補助 可直接比對認證

曾建福表示，截至今年六月，全市低收入戶一千三百九十五戶、中低收入戶一千二百四十六戶，以往其子女就學，如要申辦營養午餐補助，家長須先到公所申請證明，再到學校申請，此系統上線後，市府教育處可直接進系統比對認證。

記者昨上網註冊使用，在市府網站未發現這個系統網址連結，得另輸入關鍵字搜尋，註冊帳號時還當機；社會處兒少及婦女福利科長莊彩鴦說，會要求廠商趕快改善網頁當機及網址連結不便等問題。

莊彩鴦說，嘉市綜合福利到宅服務系統計畫已爭取到三期經費，第一期四百五十萬元（中央補助三百六十萬元），由身心障礙、弱勢家戶為主的「福利申請問與答」、「福利資格查詢」、「案件申辦進度查詢」及「社會服務工作參與」，元月已上線，可供查詢是否符合申辦福利資格、線上下載低收證明書等，「夢想online」參與者也能使用系統申請服務、換取物資點數，第二、三期規劃納入慈善資源整合平台、社區發展協會及社福機構床位查詢功能，讓一般民眾也能善用系統及福利服務。