〈中部〉后里車站東、西站 預定8月底營運

2018-07-24

〔記者歐素美／台中報導〕立委洪慈庸昨邀集交通部台灣鐵路管理局及交通局等會勘后里火車站東西站工程，要求台鐵局與市府協調合作，趕在花博試營運前完成空間改善及停車場，做到如期如質、盡善盡美；台鐵局副局長杜微表示，若能如期取得使用執照，后里火車站東西站興建及拉皮工程，即可在八月底完工營運，並於九月配合市府花博的宣傳腳步，辦理啟用儀式。

配合花博 東站興建、西站拉皮

后里火車站因空間狹小及停車空間不足，台鐵局配合花博在后里舉行，動工興建后里火車站東站及西站拉皮工程，洪慈庸關心工程進度，昨到場會勘。

東西站設跨橋 站內地下道連結

台鐵局台中工務段副段長李建勳簡報時指出，后里火車站東站工程目前進度已達九十九．四五％，預計七月底完工；西站拉皮等工程目前進度五十．七二％，預定八月廿五日完工。台鐵局除在站外設有跨橋方便民眾從西站到東站外，站內並有地下通道連結，地下通道並將裝設燈箱，未來可做為廣告、宣傳及藝文展出等用途，增加台鐵局營收。

東站 市府規劃建轉運站及停車場

為改善后里火車站停車問題，市府則在東站規劃佔地約五公頃的轉運站及停車場，未來汽車可從后科路進出東站停車或接駁；西站則規劃在現有倉庫區、鐵路用地及由后里區公所承租后義宮後方民地，共設置三處機車停車場，約可提供六百個停車格，方便機車族停車。

因西站停車空間改善，台鐵局預估明年元月才能完成，洪慈庸認為將造成民眾停車不便，要求在花博營運前解決，交通局允諾將協助台鐵局趕進度；中科管理局則希望能在東站轉運站劃設定點，供中科員工上下班搭乘接駁車，交通局允諾研議協調。