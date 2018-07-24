〈中部〉鰲峰山自由車場館 賽道整修年底完工

2018-07-24

〔記者歐素美／台中報導〕台中市將舉辦二○一九東亞青年運動會（簡稱東亞青運），因自由車為競賽項目之一，清水區鰲峰山的自由車場館，因設施老舊、木質賽道毀損，市府斥資二億元進行整建，市長林佳龍昨到場視察工程進度，建設局表示，第一階段木質賽道整修工程將於年底完工，明年二月完成國際認證，即可提供選手進場練習。

市長林佳龍昨在建設局長黃玉霖陪同下到自由車場館視察，市議員楊典忠、王立任也到場。林佳龍表示，台中要舉辦二○一九東亞青運，比賽項目包括自由車，市府整建舊場館，預算高達二億元，希望給台灣自由車選手一個更好的訓練及比賽場地，更希望有主場優勢，讓我們的選手把獎牌留在台灣。

林佳龍說，台中有自由車產業的支持、有好的選手，過去亞運等金牌獎項也來自台中，推廣自由車佔有優勢。此外，市府推動iBike三六九，目前已達標，完成三百站公共出租自行車站、六百公里的自行車道及九千輛的自行車，打造台中成為結合通勤、休閒及競賽的自行車城市。

黃玉霖簡報指出，自由車場館整修包括賽道、頂棚及看台部分，目前賽道已完成車道結構施工，組立、頂棚及看台也持續施工中，預計年底即可完工，明年二月通過國際認證，選手就可以進場練習，並計畫再爭取五千萬元進行場內照明、賽板、內控等設施，打造更優質的自由車場館。