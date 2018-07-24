〈中部〉2026年產業園區 台中需增388公頃

2018-07-24

市府將多元提供產業用地

〔記者黃鐘山／台中報導〕產業園區用地不足，市府規劃運用都市計畫受嚴重侵擾的農地、劃設新訂或擴大都市計畫，及擴大非都丙種建築用地，多元提供產業用地。市長林佳龍昨日說，加強媒合園區閒置用地，優先擴張工廠毗連的非都土地，解決土廠用地問題。

市府經發局長呂曜志在市政會議報告指出，台中產業發展迅速，根據台中市區域計畫與經濟部推估，截至二○二六年台中需增加三八八公頃的產業園區用地，包括中央產業政策所需、未登記工廠及臨時登記工廠需求等。

呂曜志說，市府計畫妥善運用現有都市計畫工業區、受嚴重侵擾的農地，以及劃設新訂或擴大都市計畫，擴大非都丙種建築用地，加速開發工業區進度、提高容積，並配合都發局區域計畫自治條例通過，全面滿足產業發展需求。

呂曜志又說，合法廠房也可更有效率運用倉儲空間，比如備料區可放置貨架上，倉儲管理自動化，最寶貴的樓地板則用在最核心的生產上，經過市府輔導精實管理，多管齊下，讓廠房用地與預算利用更有效率。

豐洲科技園區 預計10月公告設置

至於外界關心的豐洲科技工業園區二期五十五公頃的產業園區，將推動智慧機械產業，至少二成供未登記工廠使用，今年六月環保署環境影響評估審查委員會審查修正後，將再提大會討論，預計十月公告設置，並逐步完成用地取得作業後，辦理預先登記。

市長：媒合閒置用地 加強招商

市長林佳龍表示，藉由提升產業園區開發的各種條件，築巢引鳳，加強招商投資，應進一步促成媒合閒置用地，提高園區使用效率；土地利用需立體化，針對工廠毗連的非都土地，可優先幫助這些企業擴張，同時嚴格拆除農業區違章工廠，讓農地農用，沒有妥協空間。

經發局表示，產業園區外的興辦工業因擴展工業或設置污染防治設備，致原廠土地不敷使用，需使用毗連非都土地時，可依產業創新條例申請核定擴展計畫，符合地政、農業、環保及相關主管機關法令規定下，據以向地政機關辦理用地變更編定。