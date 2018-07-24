〈中部〉南投唯一人工草皮網球場缺錢修 面臨封閉

2018-07-24

新豐國小爭經費 教部錄案研議

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市新豐國小就人工草皮網球場整修工程，向中央積極爭取補助經費約五百萬元，最近收到回文，內容僅表示「錄案研議」，因此，校方也做了最不得已的打算，若經費真的無法到位，基於民眾安全考量，必要時將把球場封閉，不再對外開放。

南投市新豐國小有南投縣內唯一的人工草皮網球場，設立迄今已二十多年，導致球場上的人工草皮嚴重磨損、破舊，好似癩痢頭般，東掉一塊、西缺一角，出現大小不一的坑洞，打球就好像在玩「跳格子」般，稍有不慎即有被絆倒、摔傷之虞，危及民眾運動安全。

尤其，去年底校方便已在網球場上張貼「本球場年久失修、已申請計畫修繕、請民眾注意安全」的告示，到底球場申請整修的進度到哪裡？也引發外界關注。

新豐國小指出，網球場人工草皮破損，除了已逾使用年限以外，周邊綠意盎然的綠樹也是一大隱憂，必須在球場與綠樹之間設置一道「截根牆」，防範綠樹氣根從地底下往上延伸破壞草皮，總工程經費初估約須五百萬元，遠超過校方所能負荷，若無法獲中央補助，該整修案恐怕也會被迫暫停。

校方擬變更為幼兒園遊樂區

校方進一步表示，該校特色發展運動項目是棒球並非網球，如今場地潛藏危險性，也可能導致校方敦親睦鄰美意大打折扣，因此，必要時將不再對外開放，且打算變更為幼兒園遊樂場所。

南投縣軟網協會主委陳昭煜議員說，教育部體育署在公文中以「錄案研議」作為回應，並未直接表明不補助經費，希望校方不要氣餒，他也會從旁協助爭取，共為推動網球運動盡分心力。