〈中部〉施政尋效果 現金補助是靈丹？

2018-07-24

〔記者張聰秋／特稿〕距離年底選舉愈來愈近，而彰化縣府接連宣布多項補助計畫，從加碼敬老金、鼓勵生育補助、汰換電燈設備到購屋貸款利息補貼等，全都以現金方式發放。這些補助並非由執政者自掏腰包，而是來自民脂民膏，而對於縣民最關心的薪資凍調、工作難找等問題，根本無法解決，這也造成彰化縣補助愈來愈多，但人口卻持續減少。

昨天，縣府建設處和農業處共同宣布為拚省電，推動「彰化縣設備汰換與智慧用電補助計畫」，經費二．四億元，除了補助社區大樓、服務業、廠商汰換傳統老舊燈具或建構能源管理系統外，並補助農民汰換裝設節能燈泡，每公頃農田最高補助六萬元、LED燈泡每公頃農田最高補助十萬元。同時，衛生局推動「中醫助孕養胎調理諮詢服務計畫」，從公益彩券盈餘經費，與彰化縣中醫師公會合作，讓縣民可在縣內二二七家中醫診所和七家醫院中醫部，免費接受量身診察的醫療諮詢。

上週五，縣府工務處宣布啟動「整合住宅補貼資源實施方案」，開放一五六○個名額，申請每月三○○○元租金補貼、一六八個名額每人二一○萬元購屋利息補貼、五○個名額八○萬元房屋修繕貸款利息補貼。

更早之前，社會處推動免費搭公車服務，六十五歲長者和身心障礙者補助每人每月一○○○元搭乘公車以及加碼敬老金等，而建設處為鼓勵食品、飲料工廠加強食品安全監測，補助業者五成檢驗費用，每年最高二萬元。

補助政策涵蓋食衣住行育樂，但縣府已債台高築，成為全國十六個縣市中（不包括六都），四年來負債增加最多的縣市。縣府以現金補助當成施政猛藥，來討縣民的歡心，卻沒想到，今天所花的每一分錢，都要在未來的某個時刻，由子孫來償還。