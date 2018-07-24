〈中部〉彰化催「生」 推中醫免費助孕養胎

2018-07-24

已婚男女皆可申請

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣人口數直線下降，十年來從一三一萬多人掉到一二七萬多人，為了拚生育，縣府啟動「中醫助孕養胎調理諮詢服務計畫」，針對設籍彰化縣已婚女性或男性，每人每年提供兩次孕前中醫助孕調理諮詢；至於已婚懷孕女性受孕後零至廿週，每人每胎提供兩次孕期中醫養胎調理諮詢。

彰化縣人口數持續下滑，全縣每月新生兒出生人數才八、九百人，全年新生兒不到一萬名。不過，彰化縣中醫師公會理事長彭德桂表示，全縣約四百位中醫師，一半中醫師動起來，平均一人每年做五個成功，一年就有一千個新生兒，拚生育的效果會很明顯。

桃園市去年推動全國首創的「中醫助孕養胎調理」，彰化縣是第二個跟進的縣市。局長葉彥伯說，服務以諮詢為主，包含中醫望聞問切四診診察的醫療諮詢、體質分析、衛教及飲食指導，同時配合全民健康保險中醫提升孕產照護品質計畫，由中醫師進行穴位保健和中藥調理，藥物部分科學中藥藥粉健保支付、藥材煎藥須自費。

提供完整醫療諮詢、衛教指導

葉彥伯說，這項計畫重點在診察個人體質，提供完整諮詢，藥材費用高，現階段尚無法補助，若成效顯著，再考慮是否定額補助。彰化秀傳醫院中醫部主任李維哲醫師表示，提供不孕藥膳方和安胎藥膳方，建議民眾可自行在家煎煮調理身體。

社會處長黃淑娟指出，目前這項經費來自彩券盈餘，盼藉由中醫助孕計畫，結合社會處每胎三萬元生育補助以及全國八月一日上路的零到二歲育兒津貼補助，讓已婚男女「勇敢」生育。衛生福利部中央健康保險署中區業務組副組長陳墩仁表示，健保署編列助孕安胎預算，二○一五年編列三千二百萬元，二○一七年增加編列七千萬元，今年一到五月，健保中醫提升孕產照護品質計畫已有八九一三人受惠。

針對這項新政策，卻引起民眾質疑。民眾指出，少子化最大癥結點在於「養不起」才不敢生。葉彥伯說，新婚夫妻不孕症占約一五％，晚婚年齡不斷上升，卅五歲以上才結婚很普遍，有些夫妻是想生卻生不出來，縣府才會啟動「中醫助孕養胎調理諮詢服務計畫」。