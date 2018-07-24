〈中部〉議員助洗自來水管 太保師生安心用水

2018-07-24

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣太保市區的六所國中小與縣治特區的永慶高中、祥和國小，陸續完成校園自來水管清洗維護，當高週波將水管內壁的積垢打成分子沖洗出來，師生看到水色如同「冬瓜茶」都嚇一跳，經處理後，師生用水安心多了。

永慶高中校長蘇淵源說，建物的自來水管內壁會有鏽塊生成，致水管口徑變小，出水量跟著變小，偶爾會流出鏽水，水管中的鏽垢一般會有重金屬、菌類、泥沙等雜質，水管清潔重要性不下於水塔，受限技術問題，設校十年來無法有效清潔水管。

安東國小校長賴英杰表示，每學期開學前都會僱工清洗水塔，飲水機則是每個月維護、三個月檢驗水質一次，自來水管因清潔維護不易，加上沒預算，一直未能處理。

縣議員戴光宗得知後，商請熟識的熱心業者免費服務，幫太保、嘉新國中與太保、南新、新埤、安東國小清洗水管，有太保子弟就讀的永慶高中、祥和國小也陸續完成。

業者鄭建男表示，現行技術是先將水管內壁沉積污垢、雜質進行浸泡，再以空氣和水為介質，利用潔淨管電腦水管清洗機的四段週波對管內壁衝擊和震盪，將污垢逐層剝除並快速排出管外。

鄭建男表示，這次清洗發現嘉新國中、南新國小的自來水管最髒，沖出的髒水為泥褐色，估計水管已逾二十年，永慶高中則是較淺的「冬瓜茶色」，自來水管積垢與屋齡、自來水源、是否管線末端息息相關，高雄地區清出來如同泥漿，嘉義地區則是黃褐色，建議二、三年清洗一次才能安心。