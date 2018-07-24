〈中部〉雲林花生受災未達標不補助 農會痛批

2018-07-24

〔記者廖淑玲／雲林報導〕先前晴雨不定，雲林花生嚴重受損，農委會主委林聰賢也下鄉勘災，未料查報後受災面積未達災害救助標準，農委會不補助，土庫農會總幹事黃萬聰痛罵政府若不能苦民所苦，要政府做什麼？揚言帶頭抗議。

林聰賢七月四日到雲林田間勘災時，當面向農民承諾會大力補助及協助復耕，如今雲林卻因不符救助標準未列災區，農民獲悉紛紛指責林聰賢的保證全跳票。

雲林是全台灣最大的花生產區，花生最怕潮濕、浸水，今年一期花生採收前先是天候炎熱成長不佳，進入採收期又碰上豪雨，淹水的花生田多半莢果腐爛、發芽，不少花生田無法採收，需耕鋤、翻耕，農民損失慘重，未料完成查報無收穫面積未達五％，損害程度也不到廿％。

土庫、虎尾農會︰農民借貸復耕

黃萬聰不滿表示，土庫、元長地區花生種植面積大，此次嚴重受損，農民紛紛到農會領出存款甚至借貸復耕，竟然未列災區，質問雲林縣長李進勇找農委會主委來雲林勘災，是「看假的」嗎？縣府究竟是如何查報？要求農政單位說明白，否則不惜率領農民到縣府抗議。

虎尾農會總幹事黃鈺惠說，今年一期花生因氣候不順又有病蟲害，受損嚴重是事實，行政機關查報手續繁複，不少農民棄收、耕鋤，血本無歸欲哭無淚。

農業處︰受災面積未達救助標準

雲林縣政府農業處農務科長高建平指出，查報作業到本月九日，經各鄉鎮市公所查報，雲林單一田區受損未達廿％、且無收穫面積未達種植面積五％，所以未符天然災害救助作業要點規定，縣府無法建議農委會公告救助。

雲林縣府農業處長張鴻猷強調，七月二日雲林發生豪大雨，加上正值花生採收期，接獲不少農民反映農田嚴重受災，客觀認定縣府自行採取補助措施，針對有申報第一期作花生農每公頃一萬元實質補貼，並請求農委會從寬認定將雲林列為災區，最後經過各公所實際查報未達救助標準，只能請農民體諒。