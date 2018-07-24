〈中部〉嘉縣掩埋場回饋訂法源 3鄉9村受惠

2018-07-24

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣政府訂定「嘉義縣公有垃圾衛生掩埋場營運回饋辦法」，有掩埋飛灰穩定化物掩埋場周邊村里，可獲得回饋金或免徵一般廢棄物清除處理費等，預估一年回饋金二百八十餘萬元，辦法明訂有水上鄉、民雄鄉、新港鄉共九村可獲得回饋。

預估一年回饋金280多萬元

嘉縣鹿草垃圾焚化廠焚化垃圾產生的飛灰穩定化物，會運到掩埋場掩埋，環保局代理局長劉明全說，全縣去年進鹿草焚化廠處理的垃圾總量約二十七萬噸，產生飛灰一萬四千多噸，每掩埋處理一公噸飛灰穩定化物提供二百元回饋金，財源來自嘉義縣廢棄物清除處理基金。

回饋辦法明訂回饋金分配比例，掩埋場所在的鄉（鎮、市）公所分配二十％，主要受影響村里為掩埋場所在地水上鄉塗溝村、民雄鄉松山村、新港鄉潭大村，分配四十％，且三村居民可免徵一般廢棄物清除處理費；相鄰村里為水上鄉大堀村與粗溪村、新港鄉安和村與南港村、民雄鄉東興村與三興村，分配四十％。

大堀村長︰擔心飛灰污染周邊

大堀村民去年曾拒絕飛灰穩定化物運送到「鹿草水上區域垃圾掩埋場」掩埋，迫環保局改運至新港鄉掩埋場；大堀村長黃存吉說，回饋金不是重點，居民擔心的是掩埋飛灰會不會造成周邊農田和地下水污染，已要求環保局定期檢測水質並公告結果；縣議員王啓澧說，依然反對飛灰進入水上鄉掩埋場，先前飛灰穩定化物堆放在平面，日曬雨淋，擔心溶解會造成污染。

縣府秘書長顏旭明表示，飛灰穩定化物原則上平均分配在三處掩埋場，且都通過重金屬溶出試驗，掩埋場下方有不透水布阻隔，覆土被沖刷雨水不會流入其他區域，環保局會定期抽驗。