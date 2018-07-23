〈南部〉剩不到萬元 11年鹿耳社區獨老送餐恐斷炊

2018-07-23

每日30多人受惠 下月面臨困境

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市鹿耳社區的獨老送餐服務已持續長達十一年， 今年因原本長期贊助的學校餐廳因故無法再提供免費便當，再加上連日下雨和颱風影響，社區開發的紀念品手工藝產業無法銷售，讓鹿耳社區獨居長輩的送餐經費，嚴重短缺，目前社區送餐經費剩下不到一萬元，估計最多只能撐到月底，八月起將面臨斷炊的困境。

「便當來了！便當來了！」安南區鹿耳社區送餐志工，不管颳風下雨，每天騎著摩托車，在中午前把熱騰騰的便當送到獨居長輩的手中，同時也藉此機會向長者噓寒問暖，了解每位長者的狀況，讓長者們「足感心」。

每日送三餐 幾乎全年無休

鹿耳社區自九十七年二月起，開始辦理獨居長者及低收入戶長者送餐服務，除了農曆年節外（只休除夕到大年初三），其他日子不論颳風下雨，天天送餐，幾乎是全年無休。

鹿耳社區專案經理蔡登進表示，去年四月起，社區送餐服務更擴及早餐，一天三餐全由社區自籌供應，為南市少有的全日送餐社區，但所需經費也跟著攀升，目前送餐服務對象，每天維持在卅至卅三人之間，一天約需二千八百元，對社區是一筆不小的負擔。

蔡登進說，最近因下雨、颱風等因素，菜價上漲，而社區自行開發的紀念品等手工藝品，也因天雨無法銷售，而導致送餐經費更為拮据。再加上原本贊助社區免費便當的學校餐廳，因故無法再幫忙，讓社區承受更大財務壓力。

他說，目前社區送餐經費僅剩不到一萬元，加上備用食材，估計送餐服務最多只能撐到月底，下月起恐面臨斷炊，亟待社會各界伸出援手。