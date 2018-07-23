〈南部〉首進馬來西亞 美濃木瓜獲好評

2018-07-23

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府農業局南向政策奏效，高市今年上半年農產品外銷金額約一億元，今夏全力搶攻星、馬國際市場，昨首度插旗馬來西亞市場，兩地訂單約一千萬元，帶動今年外銷突破二億。

值得一提的是，我國與馬來西亞同屬熱帶水果產區，農業局推出美濃木瓜應戰，首度進軍馬國，在超市鋪貨販售，挑戰當地木瓜，民眾試吃讚不絕口，認為美濃木瓜味道濃郁、甜度高，比當地木瓜好吃。

農業局搶攻星、馬國際市場，除了插旗新加坡市場，出口木瓜、芭樂、玉荷包荔枝等，昨首度挺進馬來西亞市場，挑選木瓜、金煌芒果及芭樂等三種水果，進駐新加坡昇菘超市、馬來西亞JAYA GROCER超市，展開六十場次超市試吃活動。

農業精靈「高通通」帶來熱情舞蹈，炒熱現場氣氛，更邀請大馬超人氣的型男主廚法斯力，他曾造訪台灣對高雄水果風味印象深刻，現場以高雄水果製作木瓜牛奶、芒果西米露等特色甜品，獲在場民眾一致好評。

農業局表示，馬來西亞上半年出貨三種水果近三十五噸，約一百三十萬元，下半年預計出口八十二噸，預估訂單金額達三百萬元；新加坡上半年出貨三種水果，總計一百三十三噸，今年預估可出貨二百噸，約七百多萬元，其中美濃木瓜很受歡迎，上半年已出口五十噸，下半年每月訂單十三噸，總金額二百一十八萬元。