〈南部〉《不受鐵路地下化通車延期影響》綠廊示範段8月底動工 年底完工

2018-07-23

〔記者王榮祥／高雄報導〕不願被高雄鐵路地下化通車延期影響，高市府與交通部、鐵道局討論後，鐵道局同意挪出部分地面工區，讓市府進行綠色廊帶示範段工程。高市工務局表示，八月發包，預計八月底可動工、今年底完成。

鐵路下地騰出綠廊 陳菊要求先推示範段

高雄鐵路地下化分左營、高雄、鳳山三個計畫，北自台鐵新左營站，南至鳳山區大智陸橋，全長十五．三七公里，總經費約九九九億元。鐵路地下化後，不但可提升市區交通安全與整體效益，還騰出十五公里的綠色廊帶（綠廊），面積約七十一．二九公頃。

今年二月，前高雄市長、總統府秘書長陳菊受邀出席綠廊工程聯合動土典禮時，曾指示相關單位應先規劃示範段，讓民眾知道綠廊長什麼樣子。工務局事後表示，會選在美術館與科工館旁，各推出一處綠廊示範，地下化後立刻動工。

工務局說明，兩處示範段分別位在鼓山區金川街至華安街，以及科工館旁平等路至九如一路六一九巷等兩處，長各約三百、四百公尺。

與鐵道局討論後 確定釋出部分工區先進場

整體綠廊空間除了植栽，還設計智慧路燈、透水鋪面、礫間蓄水、雨水花園等設施，期降低都市熱島效應與積淹水衝擊，並監控周邊溫度、風向、空品等環境數據，車流、人流及路面停車狀況等交通感測，連結雲端管理成為智慧城市應用示範場域。

高雄鐵路地下化原設定八月底通車，不料因消防安檢等問題，須延後至十月，連帶衝擊周遭如橋樑拆遷、綠廊工程、高捷新車站等進度，引起地方議論。

工務局表示，近期已與交通部、鐵道局等單位緊急會商，確認鐵道局會釋出部分位於綠廊示範段的工區空間，讓市府依原定計畫進場施工，預計八月底前可發包、動工，今年底前可完工。