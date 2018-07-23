〈南部〉不滿韓國瑜唱衰高雄 陳其邁說重話

2018-07-23

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人韓國瑜指高雄好像除當鋪、殯葬業等特例，少有正常產業對未來有信心！民進黨昨口徑一致批韓失言，要求他向市民道歉，陳其邁更罕見說出重話，要韓國瑜「別再靠腰、唱衰高雄」。

韓：座談時台下支持者舉當鋪、殯葬等特例

韓國瑜昨表示，會提及當鋪、殯葬、精神病門診之外，高市幾乎各行各業都很辛苦，那是座談會中台下支持者反問他時，所提出的「舉例」，說的也都是實情。

韓國瑜進一步指出，很高興陳其邁把選舉主軸變成「經濟市長」，顯示陳也認為發展經濟的重要性，選舉過程中大家應多提出政見，不是打口水戰或是說幹話。

引起爭議的話語，是韓前天在高雄軟體科學園區，參與高市議員黃紹庭舉辦的廠商座談會中所提，當時也是韓國瑜首度在高雄與前總統馬英九同台。

韓國瑜致詞時提到高雄產業發展，分享十個月來從市區到郊區、山邊到海角，看過七俠五義、黑白兩道、三教九流與各行各業的過程，感慨直到現在，在高雄還沒發現一個產業對未來充滿信心、希望。

他說：「除了少數特例，當鋪、殯葬、精神病院，但這都不算，正常的哪個行業充滿希望？軍公教？農漁民都欲哭無淚，觀光業、遊覽車、飯店等基本上都在加護病房…。」

府會、選將齊批韓 應公開向市民道歉

針對韓以當鋪、殯葬業為例形容高雄的產業，民進黨昨天從高雄市長參選人、市議員與議員參選人、高市新聞局，各自透過管道痛批韓國瑜失言，應公開向高雄市民道歉。

市議員參選人林智鴻質疑韓國瑜說只有殯葬業充滿希望？這句話背後含義根本就是詛咒高雄人，殯葬業是對往生者充滿尊嚴的生命事業，絕不是韓口中假拚經濟、真拚政治的鬥爭工具。

舉科技、傳產升級實例 陳要韓別再「靠腰」

市議員陳信瑜則強調，高雄是多元包容的城市，但絕對無法接受有人為政治利益，對高雄一再抹黑、造謠又嘴臭。

陳其邁則列舉高雄科技業發展趨勢、傳統產業升級實例，反駁韓國瑜的說法，並喊話「別再靠腰、別再唱衰高雄」。他更意有所指地說，要論接地氣（外界形容韓很接地氣），自己從四歲就接到現在、四十八年了。