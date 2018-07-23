〈南部〉卑南達魯瑪克推綠能 小英：全力支持

2018-07-23

〔記者張存薇／台東報導〕歡迎大家到台東旅遊！總統蔡英文昨起一連兩天訪問台東，除大力採買台東農特產品、文創工藝品，也邀請全國民眾到台東旅遊，並盛讚台東推動熱氣球活動、魯凱族達魯瑪克部落大力發展綠能，強調中央一定會全力支持！

買走「劍橋包」笑說「要裝國家機密」

蔡英文昨日在台東縣長黃健庭、立委劉櫂豪、立委陳瑩陪同下，首站抵達台東糖廠文創空間，參觀原住民琉璃工藝創作及農特產品，採買窯燒杯、碗及洛神米乖乖、茶葉等，還試吃洛神冰棒、蛋捲，大讚台東農產品優質，最後走到手工製皮革產品區，一眼看上一個「劍橋包」造型的小包包，二話不說開心購買，笑說「要把國家機密全部裝進去、隨身帶著走」。

肯定熱氣球活動 稱將來的縣長會續辦

隨後一行人走訪公東高工，感受清水模建築「公東教堂」的神聖莊嚴。蔡英文說，台東是很有魅力、很精彩的地方，包括手工藝、農特產及加工品、原住民文化等都有獨特魅力，歡迎民眾利用暑假多到台東走走逛逛。

對於台東縣正舉辦的「台灣國際熱氣球嘉年華」活動，蔡總統也稱讚是縣長黃健庭的創舉。她說，熱氣球活動吸引各縣市遊客到台東，觀光局會持續投入資源協助，將來的縣長一定會持續舉辦，讓台東熱氣球觀光產業效益更放大。

三訪達魯瑪克 盼公民電廠成重要典範

位於卑南鄉東興村的達魯瑪克部落，近年來推動太陽能發電等綠能設施，昨天下午，蔡總統在劉櫂豪、陳瑩及卑南鄉長許文獻陪同下，第三度拜訪達魯瑪克，了解當地推動綠能的成果，並到農友廖坤郎家中體驗梅醋DIY。對達魯瑪克部落推動「能源自主、環境自治、經濟自足、民族自立」的願景，蔡英文直說「真了不起！」她並盛讚原鄉部落是台灣最進步的地方，會以中央之力全力支持達魯瑪克的願景實現。

蔡英文更期待達魯瑪克推動「公民電廠」成功，成為台灣最重要的典範。立委劉櫂豪說明，原民會已同意，將達魯瑪克的綠能計畫列入今年起一連四年的「發展原住民經濟綜合計畫」內，除有前期一百五十萬元規劃費，四年共有三千萬元補助經費，全力協助在地發展綠能。