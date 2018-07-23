〈台北都會〉河岸「紅包場」一條街 設良善表演示範區

2018-07-23

輔導大稻埕碼頭卡拉OK不擾鄰

〔記者周彥妤／台北報導〕本報日前獨家報導，台北市著名觀光休憩區「大稻埕碼頭」，每逢週末夜晚，沿著河堤往南至延平宮，映入眼簾的是一排河濱卡拉OK開唱，經營模式宛如早年紅包場，形同「河岸紅包場一條街」，引起民眾頻投訴噪音干擾。環保局昨表示，七月起於當地執行專案稽查，輔導表演者建立「餘興之餘也不擾鄰」的典範，多次檢測分貝已未超標，故列為北市首設的「良善表演示範區」，日後稽查仍不間斷。

對此，大有里長許美智表示，近日確實改善許多，也少聽見里民反映；她也呼籲，盼表演者保持自律，音量儘量降低，不要只是當下應付公部門稽查，畢竟當地長者多，大家互相尊重，各退一步，就能創造雙贏；永樂里長陳福春也說，現階段已有改善，目前晚間十點後，幾乎全部結束，否則原先大聲到附近的居民都無法安然入睡。

環保局稽查大隊長陳沼舟表示，大稻埕碼頭有街頭藝人常駐表演，但隨之而來的噪音紛擾，時常引起民怨。據統計，自前年一月至今年六月，陳情件數共六十七件次，堪稱是北市最多地區，因此自七月起於當地執行「街頭藝人使用擴音器設施影響環境安寧駐點計畫」，採先輔導後管制，協助表演者建立「良善表演示範區」，盼有效改善噪音，維繫表演藝術及居住品質之間的平衡。

環保局副局長盧世昌解釋，表演者有無合格街頭藝人證照、准許在何地展演，管理權責分別在文化局及水利處，因此環局的管制不在表演人士是否合法，而是針對從音箱或麥克風放出聲音的「擴音設施」，是否超過規定分貝。

環局派員駐點檢測表演者音量

盧世昌說，大稻埕碼頭的噪音管制區劃分於「第四類噪音管制區」，據稽查大隊回報，歷經輔導後，專案稽查執行自七月迄廿一日，稽查人員駐點檢測表演者使用擴音設施的音量，檢測次數達廿四件次，均符合該類區晚間時段七時至十一時七十二分貝的噪音管制標準，但日後專案駐點稽查仍不間斷。

盧世昌表示，若量測超過該區擴音設施管制標準，稽查人員將按「噪音管制法」限行為人於十分鐘內改善，逾期未改處三千元至三萬元罰鍰。

至於日後是否會鎖定其他區域稽查，他說，囿於稽查人力有限，若有特定區域噪音陳情案件不斷，即會比照大稻埕碼頭，列為專案稽查辦理。