〈台北都會〉回歸一般旅館業 劍青中心恐挨罰

2018-07-23

若有旅館營業事實 觀傳局︰最重可歇業

〔記者鍾泓良、蕭玗欣／台北報導〕救國團青年活動中心多次遭教育部查獲違規供非青年入宿，上個月相關管理辦法被廢止後，行政院已指示應回歸一般旅館業，由交通部管理。台北市觀傳局表示，屆時只要北市劍潭青年活動中心經查有旅館營業事實，將率先依無照營業開罰十萬至五十萬元，最重可勒令歇業。此例一開，全國青年活動中心恐面臨挨罰、歇業。救國團則揚言，若經營受政策影響將採行政救濟。

救國團全台共有十二個青年活動中心，依「青年活動中心住宿設施管理及安全維護辦法」設立、管理，該辦法原依「發展觀光條例」第二十四條訂定，屬於「非以營利為目的且供特定對象住宿之場所」；二○一五年二月修法，刪除「非以營利為目的且供特定對象住宿之場所」可另訂管理規則的規定，改增訂第七十條之二，給予十年寬限期，回歸一般旅館業管理。

多次違規讓非青年入宿 恐失寬限期保護

青年活動中心過去被主管機關教育部查獲，多次違規讓非青年入宿，已不符合「供特定對象住宿之場所」的條件，未來回歸一般旅館業，恐無法受上述十年寬限期的保護，除非新的主管機關觀光局再為其量身訂造「供特定對象住宿」的管理辦法，或以行政裁量權另訂寬限期，否則就必須立即符合旅館業的條件，才能繼續經營。

台北市觀傳局表示，台北市境內的劍潭青年活動中心過去從未向觀傳局登記為旅館業，未來若確定青年活動中心已非「供特定對象住宿之場所」，須立即依一般旅館業管理，如此劍潭青年活動中心就涉及違規營業，依法將開罰十萬至五十萬元，並勒令歇業，如持續違規經營並經查獲，將可處怠金廿萬元甚至斷水斷電。

觀傳局表示，劍潭青年活動中心後續若有意申請為旅館業，該局將指派專人協助，若能成為合法旅館，將以「旅館業管理規則」監管。

若無法經營 救國團︰將會採取行政救濟

救國團接受訪問時強調，青年活動中心之所以可經營，是依照「發展觀光條例」第七十條之二，未來中央主管機關若要接手督導，應回歸「發展觀光條例」或另訂新管理辦法，確保持續經營；若政府最後決定導致救國團無法合法經營，將會採取行政救濟。

救國團表示，過去均依教育部的要求，比照旅館業作公安申報，住宿沒有安全疑慮，若未來交通部接手後，要求他們比照教育部規定，或是提出更嚴格的要求，都願意配合。

對於未來是否轉型為旅館並取得旅館業登記，救國團表示，現在談是否轉型言之過早，畢竟近年觀光業不景氣，也須研究各地青年活動中心是否可以達到各縣市旅館建築標準；救國團也坦言全台十二個青年活動中心不會都變旅館，部分可考慮作博物館、青年創客基地等。

未接政院函文 觀光局︰劍青仍隸屬教部

交通部觀光局表示，救國團青年活動中心不屬於旅宿業，行政院也從未發函指定交通部為目的事業主管機關，因此目前主管機關應該還是教育部；有鑑於青年活動中心仍有住宿事實，交通部觀光局目前也正在盤點救國團旗下十二個活動中心經營狀況，例如租約到期後若地主願意續租，則要儘快申請旅館執照，若不能做為旅館使用則看是否能做地目變更。