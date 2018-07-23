〈台北都會〉打造慢活山城 石碇遊客增加

2018-07-23

淡蘭藝文館 每月達1萬5千人次參觀

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市政府經濟發展局輔導石碇區的「慢活產業」已進入第三年，昨天舉辦活動吸引許多親子前來，根據石碇「淡蘭藝文館」統計，入館人數從二○一六年的每月一萬人次，增加到目前每月約有一萬五千人次參觀，凸顯在現代人緊張的生活步調中，反璞歸真的「慢活」讓不少人嚮往。

市府經濟發展局副局長黃正誠指出，近年來協助石碇店家開發特色產品、包裝設計、改善營業場域等，以及店家體驗深化設計，共投入六百萬元輔導，包括幫助店家營造「慢活」特色，提升「慢活產業」的質感與內涵，並藉由辦理主題活動及推廣在地特色遊程等，奠定石碇「慢活山城」的品牌形象，也期望建立當地品牌特色和文化形象後，吸引外地人來石碇旅遊、創業，刺激在地經濟發展。

帶孩子參加活動的陳小姐說，石碇很適合親子遊玩，大自然的悠閒步調讓身心都放鬆，也讓在都市生活的孩子重新找到認識大自然環境的機會。

石碇觀光發展協會理事長林淑芳表示，今年業者匯集石碇各山城餐廳的特色美食「碇食便當」外，還提出許多創意的手作體驗，例如疊多少、吃多少的手工麥芽糖餅限時疊疊樂、結合石碇特色食材的珠蔥餅體驗等，都是好吃又好玩的體驗活動，強化遊客對石碇的印象，帶動當地商圈和產業的發展。

經發局指出，包括石碇的店家「襪子娃娃」接受營業場域改造輔導、「許家麵線」接受產品包裝設計輔導及「LOFT17餐廳」接受體驗深化輔導，三家的每月來客數都成長五成以上，成功吸引遊客到石碇隨興遊逛，體驗「慢活」的悠閒樂趣 。