〈台北都會〉15條賞魚步道 禁釣、捕、放流魚

2018-07-23

違者最高罰15萬 檢舉人獲2千獎勵

〔記者邱書昱、陳心瑜／新北報導〕新北市目前共有五十九條封溪護魚的溪流，維護自然生態資源，由於成效良好，市府農業局整理十五條賞魚步道，可觀賞豐富的魚蝦等水中生物，也能呼吸戶外新鮮空氣，推薦民眾在炎炎夏日悠遊山林，來趟清涼消暑的美好回憶；農業局長李玟提醒說，請民眾觀賞就好，切勿垂釣、濫捕、放流等，違者可罰鍰三萬元到十五萬元，檢舉人有二千元獎金。

生態保育成效佳 各具特色美景

生態保育意識抬頭，在地方人士及政府合力推動下，劃設封溪護魚的區域進行河川生態保育，並有志工巡邏；農業局說，三芝區大坑溪的三生步道，有原生魚種的台灣石魚賓及溪哥，沿途景觀不斷變化，從有櫻花樹陪伴的溪流景觀到農田及梯田生態，美不勝收。

金山區重和溪附近步道使用天然的砌石工法實施護岸工程，步道也設計親水區供民眾戲水；到平溪區的白石河濱步道，走進步道先映入眼簾的是獨一無二的「天燈派出所」，繼續步行至民生橋前，可見獲選為台灣歷史建築百景的日式建築「台陽俱樂部」，漫步在步道上看著溪中魚蝦成群，並觀賞日式風格與天燈的美景。

民眾勿放餌及麵包餵食 防污染河川

李玟提醒說，民眾切勿投放餌料或麵包餵食魚群，以免弱化魚隻的覓食能力且污染溪流，更不要捕捉水中生物以免觸法，賞魚的準則是除了足跡，什麼都不要留下；除了回憶，什麼也不要帶走。

農業局表示，為防止民眾在封溪護魚區段非法垂釣、濫捕、放流等，市府提供檢舉獎金，民眾發現違法情形可提供影像向派出所、區公所或農業局檢舉，查證屬實並裁罰確定後，每件發給二千元獎金，封溪護魚資訊及交通指南可上農業局網站查詢，或電洽2960-3456分機3112。