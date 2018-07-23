〈北部〉蘇花改工程 藍綠花蓮縣長參選人互槓

2018-07-23

〔記者王峻祺、游太郎／花蓮報導〕蘇花改宜蘭境內東澳至南澳段交通改善工程，在行政院長賴清德廿一日視察後，正式啟動可行性評估，國民黨立委、花蓮縣長參選人徐榛蔚昨天隔空喊話，呼籲中央「別厚此薄彼」，要求花蓮境內大清水至崇德段也要同步評估；民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫則批徐「激化仇恨」，強調不論哪個路段的可行性評估，最大受益者都會是「花蓮人！」

行政院長賴清德廿一日視察蘇花改工程及原蘇花公路安全及交通改善情形，並宣布東澳至南澳段交通改善工程正式啟動可行性評估作業，希望能趕在十年內完成。

立委徐榛蔚指出，感謝賴院長回應民意需求，但東澳至南澳段交通改善工程的可行性評估，只能解決宜蘭境內交通壅塞問題，花蓮境內的大清水至崇德路段若無法一併改善，只是將塞車問題轉移至花蓮，蘇花改同樣會塞爆，認為中央「厚此薄彼、差別待遇。」

針對徐榛蔚的質疑，劉曉玫昨表示「這是在激化花蓮鄉親對中央的仇恨。」她強調，全長約九點七公里的蘇澳至東澳段最早完工，並於年初通車，幾經評估後，東澳至南澳段若未納入蘇花改工程，恐會造成後續交通嚴重回堵。「沒有一條公路是前段嚴重塞車，後段就暢通無阻的！」她說，「蘇花改」無論是哪一段、在哪一縣市進行路段可行性評估，該工程全線安全通車的最大受益者，都會是花蓮人而不是宜蘭人。