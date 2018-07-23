〈北部〉三星紅龍果 啟動促銷救買氣

2018-07-23

受崩盤傳言波及 農盼自救

〔記者江志雄／宜蘭報導〕紅龍果盛產，中南部產地傳出量多價跌，連帶影響宜蘭紅龍果買氣，三星鄉公所啟動系列促銷活動，回應農民「自己水果自己救」的訴求；縣府表示，宜蘭紅龍果價格平穩，將持續關注銷售情況

宜蘭紅龍果栽種面積五十多公頃，每年七到十一月是盛產期，多半小面積種植，採自產自銷，今年每台斤平均零售價五十到六十元，與去年差不多，但受中南部紅龍果「價格崩盤」負面傳聞波及，有些消費者認為宜蘭紅龍果售價偏高買不下手，買氣不若以往。

「一分錢一分貨！」三星鄉農民張建林說，宜蘭紅龍果擁有獨特果香，果肉綿密，吃起來就是不一樣，因為品質好，賣到不錯價錢，往年常供不應求，現在有不少消費者被片面資訊誤導，嫌宜蘭紅龍果太貴，進而討價還價，「自己水果自己救」，請鄉長黃錫墉協助果農提振買氣。

公所：27日舉辦免費品嘗

黃錫墉說，三星鄉是宜蘭紅龍果重要產地，鄉公所上週辦過上市發表會，推出紅龍果手作創意小點心，宣布三星農特產品「第六寶」紅龍果採收開賣，接下來將在二十七日舉辦免費品嘗活動全力促銷。

宜蘭市民林先生說，哪裡的紅龍果好吃？他個人看法是，宜蘭紅龍果果肉比其地縣市緊實，家人已習慣這種口感，偏愛在地的紅龍果。

宜蘭縣政府農業處長游憲廷回應，宜蘭紅龍果價格波動不大，至於農民反映買氣不如預期，縣府會深入了解因應，今年已辦全縣紅龍果品質評鑑，落實分級包裝，規定參賽果品必須通過農藥殘毒檢測，為品質把關，讓消費者吃得安心，歡迎各界選購宜蘭紅龍果，以行動力挺本土農特產品。