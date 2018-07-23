〈北部〉揪中國紅棗 衛局、農會加強稽查

2018-07-23

記者彭健禮／專題報導

苗栗縣公館鄉提供消費者安全的紅棗鮮果及紅棗果乾，深獲消費者青睞；但長期有不肖業者，打著「公館紅棗」招牌，混充低廉的中國進口紅棗銷售，鄉農會決定硬起來，與縣衛生局人員展開稽查，斷阻此種欺騙消費者、損及公館紅棗名聲歪風。衛生局提醒民眾，選購食品時請看清標示及原產地，勿購買來路不明及標示不清產品。

紅棗的營養成分高，新鮮棗果不僅嚐起來甜脆可口，維生素Ｃ更是富士蘋果的八倍之多，而紅棗果乾長久以來，也是國人烹調料理的食材或茶飲，公館紅棗年年幾乎供不應求。

但鄉農會發現，坊間觀光區農特產販售攤，卻常見「公館紅棗乾」，一包十二兩售價僅二百元，但農會向棗農收購，一斤（十六兩）至少就要四百五十元，計算根本不敷成本；經了解，原來是有盤商，從中國大量進口「紅棗干」，再以少量公館紅棗乾混在一起，切貨給小攤。

中國貨散裝 公館有包裝標示

農會說，中國與台灣公館的紅棗乾，除價格差異，中國幾乎為散裝，公館的則會有清楚包裝標示；另，中國的紅棗乾果實較濕黏、種籽為胖寬型，公館的紅棗乾果實較乾、種籽細尖。

縣府衛生局表示，人員稽查發現，廉價的紅棗果乾，幾乎都是來自中國，且多為散裝包裝，依據食安法規定，散裝食品也須告知消費者產地來源；因紅棗已進入產期，會加強稽查輔導，但若標示不實，可罰四萬至四百萬元，甚涉及刑法的詐欺罪嫌，呼籲攤商或盤商不要因小失大。