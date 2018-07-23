〈北部〉公館紅棗農藥零檢出 首攻國際市場

2018-07-23

記者彭健禮／專題報導

苗栗縣公館鄉為全台唯一紅棗產專區，所產紅棗有生產履歷，並保障農藥零檢出，今年搶在中國的紅棗鮮果產季之前，銷往香港、新加坡，搶攻國際市場。除了鮮果外，未來也計畫提供紅棗果乾等相關商品，鄉農會也歡迎農友轉作，增加總體產量。

公館鄉栽種紅棗已有百年歷史，十年來經鄉農會與苗栗農業改良場輔導、推廣，栽種面積由卅多公頃增加到今年的六十三公頃，且年年辦評鑑，鼓勵農友種植品質優良的紅棗。

註冊產地商標 防偽條碼

除輔導農民提升管理技術，鄉農會為了保障消費者權益，在田間管理方面，也採用安全用藥及合理化施肥，保障農藥零檢出，並向經濟部智慧財產局註冊「公館紅棗產地團體商標」，加上生產履歷防偽條碼，讓消費者安心食用；目前鄉內有機紅棗約二公頃、產銷履歷有十三．八公頃。

香港日前上架 反應良好

鄉農會總幹事韓鴻恩說，公館的紅棗產期在七、八月，早於中國紅棗的九、十月產期，剛好彌補中國外銷空窗期，因此，今年首度搶攻國際市場，香港已於日前上架，反應良好，新加坡則預計於月底上架。

公館紅棗每分地約產二千台斤鮮果，以每台斤一百八十元計算，光鮮果產值估計就達一．五億元。對於爾後國際市場需求，韓鴻恩表示，鄉內規劃的紅棗產專區面積有一百九十二公頃，其中可耕地為一百七十四公頃，但目前僅有六十三公頃栽種，不到一半，歡迎有興趣農友加入，除紅棗鮮果，農會也規劃提供紅棗果乾等相關商品，開創國際商機。