〈北部〉4縣市40攤好物 採買人潮一波波

2018-07-23

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市「新竹味市集」在文創館，昨天吸引人潮到場嚐鮮，民眾對於一次能夠採買、品嚐到桃竹苗四縣市的代表性特產，覺得新鮮又划算，四十個攤位整天川流不息，消費者紛紛趁此機會出手採購，回家大快朵頤。

新竹市「新竹味市集」今年邀請桃園市、新竹縣及苗栗縣共同參與，新竹市長林智堅期盼透過桃竹竹苗強大消費力，協助小農、青年創業及手作市集推廣。

林智堅等首長共同展示裝有四縣市特色產品的四台餐車，桃園市的餐車裝有大房豆干、芋香米、黑豆、蘆薈及苦茶油，新竹市的餐車裝有柴燒麵包、手工蛋捲、鳳梨醬、米粉及花生醬，新竹縣的餐車裝有李記醬油、黑糖、蜂蜜、竹筒飯及手工饅頭，苗栗縣的餐車裝有爆米花、杭菊、花生糖及肚臍餅，為連續九天（至七月廿九日止）的新竹味市集拉開序幕。

「透過強大消費力，回饋參與市集的店家！」林智堅強調，桃竹竹苗地區消費力驚人，透過味市集活動，將四縣市的小農、青年創業及手作市集集合起來，「產地直接上到餐桌」，邀請市民一同來參與消費，回饋遠從四縣市而來的攤商。

攤位內容未重複 很多都有折扣

新竹味市集共有四十個攤位，不僅有鄰近三縣市的特色物產，也有很多新竹在地特色店家；其中桃園就來了廿八家廠商拚人氣。苗栗的吳先生說，他一早就帶全家來逛，發現這裡的攤位不僅內容沒有重複，而且很多商品都打折，孩子們都吃得很高興。

文化局說，「新竹味市集」安排四縣市共襄盛舉，桃園帶來知名的大溪大房豆干、新屋芋香米及千塘窯等許多健康美味的特產及品牌文創商品；新竹縣則有關西仙草茶、黑糖及百年老餅店等豐富好物；苗栗的銅鑼杭菊、大湖草莓冰及三義特色手工藝及名產，很吸睛，新竹市則有許多充滿創意與活力的手作市集及世界級咖啡。

「新竹味市集」九天活動期間除邀不同城市及不同類型市集，週末更安排音樂表演及手作如雪Ｑ餅等ＤＩＹ體驗，並透過各地表演、小農、文創市集間的激盪交流，讓友善耕作、綠色環保的意念傳遞下去。