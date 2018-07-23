〈北部〉攜手行銷推展文化 桃竹竹苗首長達共識

2018-07-23

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕「桃竹竹苗區域治理平台」昨在新竹市文創館召開第三次首長會議，針對產業行銷及文化推廣等四項議題，新竹市長林智堅、新竹縣長邱鏡淳、苗栗縣長徐耀昌及桃園副市長王明德達成跨域合作共識，不分藍綠，共同為縣市居民福祉努力。會後由林智堅導覽，暢談「新竹300城市博覽會」扎根文化、歷史和教育，並介紹新竹歷史、產業變遷及未來願景。

4首長針對4議題交流、連結

四首長針對「地方特色產業行銷」、「浪漫台三線茶產業合作計畫」、「義民文化祭聯合行銷」、「合作辦理原住民文物館館際交流」等議題達成合作共識。尤其在「地方特色產業行銷」方面，強調桃竹竹苗需運用行銷手法，推展在地特色物產，決議由四縣市輪流辦理，例如藉由明年摃丸米粉節主題活動規劃，開創新竹新印象美食整合在地特色產業，活動當日邀請各縣市協同參與設攤特色物產，與在地產業連結、交流，藉此增進地方產業文化發展，帶動城市行銷。

其次，在彼此地域性上，全力推動「浪漫台三線茶產業合作計畫」，四縣市將聯合爭取中央支持，共同利用活化休耕田或獎勵新植更新，擴大種茶面積，輔導茶廠轉型建立亮點茶莊，並結合茶及茶花產業行銷與經驗交流，形塑區域亮點，以及爭取協助現有茶廠改善提升，輔導登錄或通過衛生安全製茶廠評鑑，改善製茶環境與提升品質安全。

在族群共融上，首推「義民文化祭聯合行銷」議題，將共同參與新竹縣府舉辦的全國義民祭活動，以實際行動表達對客家文化的重視與支持。

對於「合作辦理原住民文物館館際交流」案，四縣市為讓更多民眾欣賞豐富的原住民文化，將結合桃園市原住民族文化會館、新竹縣尖石鄉原住民文化館、五峰鄉賽夏族矮人祭場文物館、苗栗縣泰雅文物館及賽夏民俗文物館等五所原住民文物館，辦理館際文物交流及聯合特展，活絡原民部落觀光產業。

新竹味市集打頭陣 4縣市端好物

竹市市長林智堅表示，桃竹竹苗作為三六六萬人口的共同生活圈，四縣市彼此分享資源，因此今年的新竹味市集率先邀請四縣市的店家帶來的豐富食材、農產品與手作商品，共襄盛舉，建立特色產業的行銷合作平台，提升桃竹竹苗農特產的品牌知名度。