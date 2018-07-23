〈北部〉桃園便民措施 停車繳費單加註欠費訊息 

2018-07-23

備註欄加註未繳項目 今起實施

〔記者陳昀／桃園報導〕從今天開始，民眾路邊停車後拿到停車繳費通知單，記得要檢查備註欄！市府交通局即起在繳費單備註欄加註停車費、交通違規罰單的欠繳訊息，還多了牌照稅欠費訊息，市民如有欠費，得另外找出各項繳費單才能補繳。

交通局：整合各單位資料 自動顯示

市府交通局長劉慶豐表示，很多人開車被開罰單，都是事後收到通知才知道，但現代人生活忙碌，經常沒注意信件或忘記繳納期限。交通局整合市府交通裁決處及行政執行署、交通部公路總局新竹區監理所等單位的資料，將相關欠繳資訊回傳到路邊停車開單員的PDA，列印停車繳費通知單時，備註欄就會自動顯示欠繳項目。

交通局停車管理工程科長魏光譽表示，欠繳停車費會有二次催繳通知，郵寄信件通知會收取五十元的處理工本費，若仍逾期繳納會衍生三百元罰款，過去也為此推出「簡訊服務」，車主可上網申請，就能在繳費期限前三天收到簡訊通知提醒。

維護個資 只有列出欠繳項目

魏光譽說，加註訊息屬提醒服務，為維護個資，只會有欠繳項目，不會顯示車主姓名及金額等資訊，加上欠繳資料每月更新一次，車主還是要自行留意欠費金額與期限，並避免重複繳納，因此備註欄上也特別註明「如已繳費無須理會」，就是為了防止誤會。

紙張大小固定 尚無法綜合繳納

至於未來是否有機會直接拿停車單到超商一次繳納？魏光譽表示有困難，因為紙張大小已經固定，但一種繳費項目必須有三段條碼，若加大紙張的效益不高，暫時不會考慮。

交通局指出，有停車費用相關疑問可電洽交通局：332-6521，交通違規罰單疑問可電洽交通事件裁決處：377-7300，牌照稅疑問可電洽市府地方稅務局：332-6181，有專人服務。