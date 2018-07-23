〈中部〉繩子口鼻進出 挑戰金氏世界紀錄

2018-07-23

〔記者張菁雅／台中報導〕曾在一分鐘把八條金魚從嘴巴進去、鼻子出來，創下金氏世界紀錄的印度瑜伽大師古威傑（Vijay Kumar，見圖，記者張菁雅攝），廿二日在台中市挑戰新的金氏世界紀錄，他各以卅秒時間，分別將繩子由鼻進口出、口進鼻出，前者拉出二七六．三公分，後者拉出二四○．五公分，過程全程錄影，將送金氏世界紀錄申請認證。

卅七歲古威傑，自九歲開始學習瑜伽，二○○五年以一分鐘由口入鼻出八條金魚，金魚出來後仍是活的，創下金氏世界紀錄。他三年前到台灣，對台灣人的熱情及美麗的風光留下深刻印象，因此決定將第二次創金氏世界紀錄的機會留在台灣。

他昨天進行兩項挑戰，一是卅秒內將繩子由鼻子進去、嘴巴拉出，第二項是繩子由嘴巴進去、鼻子拉出。古威傑很順利完成第一項挑戰，共拉出二七六．三公分；第二項則試了兩次，第二次成功拉出二四○．五公分。

古威傑表示，第一項挑戰目前的金氏世界紀錄拉出四十四．七公分，第二項則因為難度很高，必須控制繩子不往下掉，目前還沒有紀錄。而昨天的挑戰成績，他將送交金氏世界紀錄申請登錄。

至於為何想創金氏世界紀錄，古威傑說，他推廣瑜伽是希望喚起民眾拯救地球、活得健康，採取困難的表演方式，是藉此引起民眾注意，這些動作相當困難，很容易受傷，他花了三年時間練習，一般人千萬不要嘗試。