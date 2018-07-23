〈中部〉花博主題曲 吳青峰雨中獻唱

2018-07-23

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博十一月開幕，即將進入倒數計時，市府昨下午三時起在市民廣場舉辦「花博倒數一百天音樂會」，由韋禮安、家家、Lulu等歌手及在地樂團接力一連演出五個小時，花博推廣大使吳青峰壓軸表演為花博量身打造的主題曲《請聽》，市長林佳龍也到場共襄盛舉，和民眾一起倒數迎接花博。

儘管音樂會全程下著雨，民眾仍撐著傘、穿著雨衣湧入市民廣場，期待欣賞偶像演出，熱情絲毫不被雨水澆熄。這場音樂會由花博吉祥物石虎家族、歐米馬，與校園大使孫子涵一起帶來開場演出，而花博倒數一百天的七月廿六日正好是「虎媽」的生日，主持人帶觀眾一起為「虎媽」唱生日快樂歌，「虎媽」也許下生日願望，邀請大家一定要到台中花博找他們一家人。

台中花博以「聆聽花開的聲音」為主題，吳青峰為花博量身打造的主題曲就叫《請聽》，「他們是最沉靜，也最美的形影，飽含許多訊息，就看你怎麼聽，等你懂得珍惜，是萬物皆有情」，這首歌昨晚首度完整演出，吳青峰演唱時，台下觀眾高舉著台中特色花卉—文心蘭、火鶴，跟著一起大合唱，場面浪漫溫馨。

吳青峰表示，音樂是他最擅長的項目，在創作花博主題曲時，市府很尊重他，擔任花博推廣大使，用音樂幫花博行銷，這項工作非常適合他。他也說，大自然有許多聲音，希望大家用心去聆聽。

林佳龍則詢問現場觀眾「花開有沒有聲音？是什麼聲音？」他說，花開真的有聲音，花博主題曲《請聽》會讓大家聽見花開的聲音，並傾聽每一個人的心聲，透過花博把美好的事情傳播出去，讓世界、生命更美好。