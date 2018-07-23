〈中部〉北區太平國小暑輔班 教學生作芒果冰沙

2018-07-23

〔記者蘇孟娟／台中報〕北區太平國小暑期輔導班讓學生安排假期學習生活，結合食農教育與國語能力等，利用當季盛產的芒果製作冰沙，更結合童詩創作，讓學生多元學習。

學校規劃多元課程 讓學生體驗

考量不少學生暑假均有安排暑期生活的需求，太平國小也辦暑期課業輔導班，讓學生安排假期學習生活，校長余益興指出，畢竟是暑期課程活動，除基礎的課程內容外，授課老師林惠音規劃多元的課程讓學生體驗；包括桌遊、閱讀、戶外教學、逛書局、球類運動、童詩創作等。

結合食農教育 以當令水果製冰

隨著夏日炎炎，不少人愛吃冰涼飲品，太平國小也結合食農教育與童詩創作，讓學生有感學習。

教師帶著學生自己動手製作冰沙，教學生利用當令水果自製不含化學添加物的食品，品味食安；學生在品嘗冰沙外，還要學著把製作過程，透過教師設計的引導式童詩創作單，讓學生試著描寫吃冰沙的過程與滋味等，結合五感的教學讓學生上起課來超投入。

學生說，這是第一次自製冰沙，他努力記住製作步驟，發現自製美味食品不難，回家也要做給家人吃；另有學生觀察製作過程說，芒果和冰塊一起在果汁機裡像是在跳舞、玩耍，更有人說像是開起了生日Party，教師引導學生把心中所想寫成童詩，也讓學生有感體驗創作並不難。

余益興說，盼透過跨域的教學設計讓學生享受到學習的樂趣，更培養學生自主行動的素養。