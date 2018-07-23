〈中部〉虹揚橋車道調撥 1小時紓解千輛車流

2018-07-23

同時延長台74線下匝道綠燈秒數

〔記者張菁雅／台中報導〕位於朝馬路上、跨越筏子溪的虹揚橋，連接台中工業區與市中心，下班尖峰時間進城方向交通量為出城三倍，加上環中路下匝道停等車流常回堵至台七十四線快速道路主線，市府去年四月起在下班時間實施調撥車道、延長台七十四線下匝道綠燈秒數。一年多來，交通局調查實施成果，朝馬路與環中路口一個小時可多紓解一千二百部車輛，大幅改善周邊交通狀況。

交通局表示，虹揚橋下班尖峰時間進城方向交通量為出城的三倍，但以往二：二的道路配置，造成進城車輛平均需要等待三個紅綠燈週期，才能通過環中路，導致車流壅塞，而環中路往南下匝道停等車流常回堵至七十四線主線。去年四月起，交通局於上班日下午五時至七時實施調撥車道，進城方向增為三車道，而調撥車道長度約二百公尺，可供左轉環中路車輛使用。

並削減環中路人行道 增轉彎半徑

交通局長王義川說，除了調撥車道，整體調整措施還包括環中路削減人行道增加轉彎半徑、環中路往北慢車道廿四小時禁止左轉；工程完成後並持續檢討交通措施、調整號誌秒數與警力部署，加強宣導提醒駕駛人依指揮行駛。

王義川表示，實施調撥車道與相關交通配套措施後，環中路與朝馬路一個小時整體可多紓解一千二百部車輛，其中，台七十四線下匝道尖峰時間增加綠燈廿秒後，車輛停等長度自二七五公尺，縮減為五十公尺；虹揚橋（往東方向）車輛停等長度自四百六十公尺，縮減為二百公尺。

車流獲紓解 讓工業區民眾早回家

王義川說，虹揚橋調撥車道效果顯著，不僅成功達到縮短進城方向一．五個週期、縮減停等車隊二分之一的預期目標，經適度延長台七十四線下朝馬交流道的綠燈秒數，有效紓解下匝道的回堵車流，工業區民眾終於可以早點回家吃飯。