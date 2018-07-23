〈中部〉溪頭大塞車 台大考慮設「路況預警」

2018-07-23

〔記者謝介裕／溪頭報導〕南投縣避暑勝地溪頭又「塞」爆了﹗昨日近中午台大實驗林管處上限一千五百個停車位全部停滿，以致車輛回堵達四、五公里之遠，地方居民和遊客都叫苦連天，將矛頭指向缺乏「路況預警」電子系統問題，解決假日塞車問題，南投縣府表示，只要業者提出縣府一定會設置，台大實驗林管處也強調，除將提案把溪頭也納入「路況預警」電子系統，也考慮收費以電子化替代目前的傳統人工作業。

南投縣鹿谷鄉因溪頭、杉林溪、妖怪村等風景據點良多，素有「台灣小瑞士」美名，每逢星期假日，總是吸引絡繹不絕的上山避暑攬勝人潮，導致對外唯一要道延溪公路（一五一線）交通經常打結。

讓外地前來遊客提早變更行程

遊客表示，若溪頭也能比照其他風景區設置「路況預警」電子系統設施，讓外地來的遊客及時得知交通訊息，能提早變更旅遊地點與行程，也不至於陷入車陣，玩到一肚子火。

副縣長陳正昇指出，日月潭、清境、溪頭是縣內三大旅遊軸線，前兩者因業者都有提出需求，因此早已設置「路況預警」電子系統，唯獨溪頭沒有，假使台大實驗林管處提案申請，縣府一定會透過道安會報鼎力相助。

台大實驗林管處表示，該處對於改善塞車問題也十分重視，除了將提案把溪頭也納入「路況預警」電子系統以外，對於入園購票、停車場收費等相關事宜，也考慮以電子化替代目前的傳統人工作業，以縮短遊客排隊等候的時間，但強調，溪頭腹地有限，建議遊客不要集中在假日，能分散於平常日前來遊玩，以避免塞車並確保遊憩品質。

警方先以人工在路旁豎牌告知

南投縣警察局交通隊則表示，在「路況預警」電子系統未設置前，先以人工方式在路旁或分隔島豎牌善盡告知職責，並呼籲民眾遵守交通法規，以確保快樂出門、平安返家。