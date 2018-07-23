〈中部〉花文鬥延燒？》嘉縣義消總隊長、婦宣大隊長 被解聘

2018-07-23

〔記者林宜樟、陳璟民／嘉縣報導〕嘉義縣副議長兼縣義勇消防總隊長陳怡岳、婦女防火宣導大隊長李秀美，二十日無預警接到縣府解聘公文，職務各由義消副總隊長曾照國暫代及縣長張花冠幕僚、婦宣副大隊長趙麗娜接任；由於陳怡岳是立委陳明文外甥，李秀美則長期挺陳明文，張與陳明文過去一年多來，為下屆縣長人選、縣市合併等意見相左而爭鬧不歇，張縣府任期尾聲此舉，被認為與「花文鬥」有關。

嘉縣義消總隊轄有三個義消大隊及鳳凰志工大隊、婦女防火宣導大隊，這次只有總隊長、婦宣大隊長異動；縣消防局長黃志榮說，總隊長、婦宣大隊長三年一任，任期屆滿若得續任不另通知當事人，不續任或解聘則發文告知，不需理由，新任人選尊重縣長決定權；縣府新聞行銷處長李雅貞則稱，縣長不回應此事。

「通常會讓現任者繼續做。」一位熟稔嘉義縣義消業務的退休人士表示，縣級義消領導幹部聘任權在縣長，過去除非縣府改朝換代、黨派路線不同，才會換掉現任者。

陳怡岳於二○一五年六月十五日就任義消總隊長，任期至今年六月十四日，李秀美於二○一○年五月當婦宣大隊長連任到上週五，他們被縣府解聘後，義消臉書社團及LINE群組，抱不平、惋惜之聲居多。

陳怡岳說，任內總隊經費增至三百萬元、為義消繳納福利互助金、提高競技競賽名次獎金等，義消情誼絕對不會是一張解聘公文就能斷絕。李秀美說，接任此職是本著服務精神，很感謝各界出錢出力，讓婦宣團隊順利完成宣導活動，不管解聘有何背後目的，她的心情平靜，有人願意承擔服務工作是好事。