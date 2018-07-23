〈中部〉嘉市水資源回收中心 10月啟用

2018-07-23

家戶接管 後年可服務1.5萬戶

〔記者王善嬿／嘉市報導〕「嘉義市污水下水道建設計畫」在二○○一年後，因招標未果、投標廠商訴訟等問題而停擺十餘年，行政院長賴清德昨天上午視察時，對於市長涂醒哲三年前上任後重啟本案，前年經內政部核定，市府去年發包第一期工程，主幹管下個月通水，水資源回收中心十月完工啟用，西區家戶可陸續接管，二○二○年完成後可服務一萬五千戶，表達肯定「涂市府」高效率。

他還說，已核定嘉市市政中心北棟大樓建設經費二十一億元，「前瞻基礎建設計畫」嘉市提案十三案，中央已核定十案，嘉義市未來發展，行政院責無旁貸。

賴揆昨由涂醒哲、立委李俊俋等人陪同，視察嘉市水資源回收中心相關工程進度，接著參加嘉市成年禮，遇學子、家長熱情合照，還有粉絲要求簽名，賴清德來者不拒，再轉往文財殿參拜，祈求國泰民安，另品嘗嘉義雞肉飯。

賴清德表示，污水下水道建設是城市文明的指標，也是聯合國環境永續發展的重大指標，攸關民眾健康，嘉市是民主聖地，污水下水道接管率卻是零，讓他非常驚訝，所幸在李俊俋、涂醒哲奔走下，前年獲內政部核定總經費一百一十六億元，分三期、為期十八年。

賴清德參訪 肯定涂市府效率

他說，嘉義市延宕三十九年的「貨物轉運中心」、延宕二十八年的「市區鐵路高架化」都已動工，涂醒哲像推土機，什麼地方有困難就克服困難，找出問題予以解決，溝通、水清、路平、燈亮，逐步達成宜居城市目標。

此外，賴清德提及，「少女祈禱」（我國環保單位垃圾車巡收垃圾時播送的樂曲）在哪裡，嘉市的環保即時通APP（手機應用程式），透過垃圾車即時定位，提早提醒民眾在恰當的時間出來倒垃圾，做得比台南市好，他會提供給台南市政府參考。